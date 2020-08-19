Минздрав Беларуси подтвердил гибель третьего человека на протестах

По официальным данным, во время протестов в Беларуси погибли уже три человека Фото: REUTERS

В Минздраве Беларуси подтвердили смерть третьего человека во время протестов после выборов президента республики.

- С прискорбием сообщаем, что 19 августа, скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов. Напомним, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, не смотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, - сказано в сообщении Минздрава.

Напомним, сайт KP.ru сообщил ранее, что в минской больнице, по сообщению родных, скончался Геннадий Шутов. По сообщениям очевидцев, Геннадий просто шёл по улице, а выстрелили в него с крыши здания.

Геннадий Шутов стал третьей жертвой протестов в Беларуси.

Первым погиб Александр Тарайковский 10 августа. МВД заявляло, что он погиб от взрыва устройства в его руках, которое он собирался бросить в силовиков, однако в его свидетельстве о смерти, по данным TUT.BY, сказано, что Тарайковский погиб из-за "открытой раны грудной клетки". Associated Press позже опубликовало фото и видео момента гибели Тарайковского. У него осталась трёхлетняя дочь.

Вторым погибшим стал 25-летний Александр Вихора в Гомеле. Его задержали 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Семья искала его несколько дней, в том числе в РОВД и изоляторах. 12 августа они написали заявление о пропаже человека, и им сообщили, что Александр умер 11-го августа.

По сообщению КП-Беларусь, Александра жёстко задержали в центре города и осудили на административный арест. После суда ему стало плохо в машине в очереди около СИЗО, но милиционеры не вызвали ему врача, и молодой человек умер. Семья считает смерть сына убийством и предполагает, что его избивали. Поэтому сейчас родители ищут свидетелей и тех, кто был с ним в изоляторе.