Лукашенко поручил усилить охрану на белорусской границе

Лукашенко поручил «не стесняться выводить белорусские войска» в направлении сил НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встреч с Совбезом дал поручение усилить охрану границы, чтобы не пустить «боевиков и оружие», а Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву, а также не стесняться выводить белорусские войска на направления их передвижения.

«Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы … В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься», - передает агентство Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Белорусский лидер также дал поручения КГБ Белоруссии, которые теперь должны выявлять и пресекать действия организаторов беспорядков, вскрывать каналы их финансирования.

Напомним, ранее, в ходе прошедшего обсуждения протестов в стране на специально созванном заседании Совбеза, Лукашенко заявил о начале «внешней агрессии» против республики, в которую, по его словам, «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"». Позже он отметил наращивание западными странами военной мощи на границах страны, и заявил о попытках ввести в республики «заморские правительства».