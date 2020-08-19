В Кремле оценили потребности Белоруссии в военной помощи России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии потребности использовать к оказанию помощи в рамках Договора о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве России и Белоруссии, отметив, что этот факт признает и белорусское руководство.

«Сейчас нет такой потребности, и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», - заявил представитель Кремля.

Песков также ответил на заявления некоторых СМИ о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской техники.

«Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать», - отметил он.

Как писал ранее kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить охрану на белорусской границе и призвал Минобороны республики «не стесняться» выводить войска в направлении сил НАТО