Лукашенко поручил КГБ найти организаторов уличных беспорядков и пресечь их действия

Президент Белоруссии дал поручения КГБ и МВД сохранить порядок в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совбеза страны дал поручения Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности Белоруссии.

МИД страны поручено проинформировать западных лидеров, в частности, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, о ситуации в республике.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и (Анджей) Дуда (президент Польши), и (Гитанас) Науседа (лидер Литвы), и другие, и (Владимир) Зеленский (президент Украины). Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

МВД Александр Лукашенко поручил не допускать больше беспорядков в республике.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», - заявил президент.

КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков.

Напомним, что на фоне акций протестов, прошедших в Белоруссии после выборов, главы европейских государств выразили беспокойство по поводу стабильности ситуации. Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ, в котором российский лидер призвал ЕС не вмешиваться в ситуацию.