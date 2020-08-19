СБУ ответила на сообщения о причастности к задержанию 33 россиян в Минске Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала заявления о причастности к операции по задержанию в Белоруссии 33 российских граждан, которых в Минске назвали бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В ведомстве назвали подобные заявления обычным фейком.

«Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Напомним, 33 граждан России задержали 29 июля в пригороде Минска по обвинению в подготовке дестабилизации в Белоруссии, а также заявили, что задержанные являются бойцами «Вагнера». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал подобную ситуация «заказной аферой», организованной из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском.

В пятницу, 14 августа, на родину вернулись 32 задержанных российских гражданина, у 33-го россиянина есть белорусский паспорт, поэтому он остался в республике.