Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Координационный совет белорусской оппозиции образовал президиум из семи человек.

В состав нового органа входят нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко, юрист Лилия Власова и адвокат Максим Знак, а также Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской, и Мария Колесникова, глава штаба Бабарико.

Напомним, ранее Максим Знак сообщил об отсутствии политических целей у Координационного совета, а также о готовности общаться со всеми странами, включая Россию, Украину и Евросоюз. Тогда же Павел Латушко отметил, что Москва и Брюссель должны стать посредниками в переговорах между протестующими и официальными властями республики, подчеркнув, что такое посредничество в интересах всех сторон.