Немецкие ученые нашли у коронавируса «бедро», «колено» и голеностоп

Ученые сделали неожиданное открытие в ходе изучения коронавируса Фото: REUTERS

Немецкие ученые сделали неожиданное открытие. Они уверяют, что раскрыли ранее неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science.

Исследование проходило с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики. Специалисты выяснили, что знаменитые «шипы» способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые.

Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или «белка-шипа», в которой содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».

Ученые сказали, что такая подвижность позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для соединения со здоровой клеткой.

«Как воздушный шар на веревке, «шипы» движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой», — разъяснил глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Напомним, что, по официальным данным, количество зараженных в мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной специалистами российского Центра имени Гамалеи. Ее уже готовы опробовать на себе несколько мировых лидеров. Так, президент Филиппин и Сербии, заявили, что как только вакцина будет утверждена международными специалистами, они готовы испробовать ее на себе.