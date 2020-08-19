Лукашенко отказался брать трубку: Меркель рассказала о попытке связаться с президентом Белоруссии

Меркель рассказала о попытке связать с президентом Белоруссии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот отказался брать трубку.

Глава немецкого правительства отметила, что не может быть посредником в Белоруссии, после того как Лукашенко отказался от разговора с ней

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 августа, пресс-служба литовский президента Гитанасома Науседой рассказала о попытках немецкого канцлера связаться по дипломатическим каналам с белорусским президентом «для поиска выхода» из сложившейся в Белоруссии ситуации.

Позже Лукашенко сообщил о том, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила Меркель «поговорить». При этом он заявил, глав Литвы и Германии подготовили оппозиционеры в качестве переговорщиков. «Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», - предупредил он.