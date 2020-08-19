Лукашенко отказался брать трубку: Меркель рассказала о попытке связаться с президентом Белоруссии

Меркель рассказала о попытке связать с президентом Белоруссии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот отказался брать трубку.

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся», - сказала глава немецкого правительства, отметив, что тогда же попыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным, и «разговор, как вы знаете, состоялся».

Кроме того, Меркель заявила, что выборы в Белоруссии были «нечестными и несправедливыми», но республика «должна самостоятельно обрести свой путь» посредством диалога внутри страны, а «вмешательства извне быть не должно».

Глава немецкого правительства добавила, что не сможет быть посредником в Белоруссии, после того как Лукашенко отказался от разговора с ней

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 августа, пресс-служба литовский президента Гитанасома Науседой рассказала о попытках немецкого канцлера связаться по дипломатическим каналам с белорусским президентом «для поиска выхода» из сложившейся в Белоруссии ситуации.

Позже Лукашенко сообщил о том, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила Меркель «поговорить». При этом он заявил, глав Литвы и Германии подготовили оппозиционеры в качестве переговорщиков. «Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», - предупредил он.