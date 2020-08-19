Прощание с актером Николаем Губенко прошло в Москве

В Москве простились с актером и режиссером Николаем Губенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве завершилась церемония прощания с актером и режиссером Николаем Губенко. Она прошла Московском театре "Содружество актеров Таганки", который Губенко основал и возглавлял на протяжении многих лет. Проститься с актером пришли сотни человек - друзья, коллеги и просто поклонники его творчества. В их числе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, политик Сергей Бабурин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Сергей Гармаш, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы и другие.

В Москве простились с актером и режиссером Николаем Губенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед входом в театр их встречал большой портрет артиста, а на экранах показывали отрывки из выступлений Губенко и документальные кадры из семейного архива.

В Москве простились с актером Николаем Губенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сама церемония прощания прошла на Большой сцене театра. Там установили гроб, окруженный многочисленными венками, в том числе от президента России. Похороны актера также пройдут сегодня на Кунцевском кладбище в Москве.

В Москве простились с актером Николаем Губенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Николай Губенко скончался 16 августа в возрасте 78 лет. По словам родных, он долго болел.