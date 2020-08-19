Российские военные корабли взяли под охрану строителя «Северного потока-2» Фото: Министерство обороны РФ

Корабли Военно-морского флота России сопровождали трубоукладчик «Академик Черский», который будет участвовать в строительстве «Северного потока-2». Как уточнил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, военные корабли взяли под охрану трубоукладчик, а также суда сопровождения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко», по пути из Владивостока в Калининград.

В интервью «Интерфаксу» Попов объяснил, что военный эскорт необходим в связи с риском провокаций со стороны отдельных государств.

Напомним, после того, как Вашингтон ввел ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода «Северный поток – 2», позже США заявили о планах расширения ограничительных мер. Большинство стран ЕС выразили протест из-за санкций. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может завершить и без участия иностранных подрядчиков.