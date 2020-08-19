Почему страны мира не объединились в работе над вакциной от коронавируса, объяснил эксперт

Россия, вырвавшаяся сейчас вперед, столкнулась как с похвалами, так и с критикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», зарегистрированная 11 августа, стала первой в мире. Уже после регистрации запланировано продолжение клинических исследований, в которых примут участие несколько тысяч человек. Между тем, нам на пятки наступают другие страны — испытания национальных разработок вакцин против ковида активно идут в Китае, США, странах Европы. Россия, вырвавшаяся сейчас вперед, столкнулась как с похвалами, так и с критикой. По сути, идет настоящая гонка за прививкой, а почему разные страны не объединились, чтобы общими усилиями быстрее создать эффективную вакцину против мировой угрозы?

Об этом в интервью «КП» рассказал советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

Во-первых, по словам эксперта, на ранних стадиях создания вакцин нельзя определить лучшую разработку. Так что несколько платформ, то есть технологий, используемых в производстве вакцины, объективно необходимы.

Во-вторых, все эти технологии и сами разработки вакцин основаны на общедоступных фундаментальных исследованиях. Так что, по сути, несмотря на соревнование, все страны идут в общем русле единых подходов, используя достижения современной науки.

В-третьих, что очень важно, каждая из разработок, подтвердившая эффективность, может занять свою нишу, отметил Сергей Глаголев. Каким-то категориям населения, возрастным группам, лицам с определенными особенностями здоровья больше подойдет одна вакцина, каким-то — другая.

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