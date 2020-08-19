Названы категории людей, которых не будут прививать от коронавируса в России

Стало известно, коу противопоказана вакцина от COVID-19 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце августа — начале сентября в России стартует массовая вакцинация против коронавируса для медработников, которые находятся в группе повышенного риска. Врачам предложат привиться вакциной «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V» (это название предусмотрено в первую очередь для зарубежных рынков, пояснили «КП» в Минздраве). Параллельно будет идти третья фаза клинических исследований вакцины на нескольких тысячах добровольцев. Как ожидается, после ее окончания в случае успешных итогов получить прививку смогут остальные жители России.

Однако, как каждый лекарственный препарат, «Гам-КОВИД-Вак» имеет перечень противопоказаний. По данным на сегодняшний день, этой вакциной не будут прививать:

- лиц младше 18 и старше 65 лет,

- женщин в период беременности и грудного вскармливания,

- пациентов во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также при обострении хронических. Для таких лиц вакцинация возможна через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинация проводится после нормализации температуры.

Также для вакцины «Гам-КОВИД-Вак» предусмотрен перечень условных противопоказаний. Это значит, что вопрос о прививке решается в каждом случае индивидуально после дополнительной консультации пациента с врачом. Согласно инструкции, вакцинацию нужно проводить с осторожностью при ряде хронических заболеваний. В том числе: хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (перенесенных инфарктах миокарда, миокардитах, эндокардитах, ишемической болезни сердца), аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и др.

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