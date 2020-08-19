Лидеры ЕС предложили устроить перевыборы в Белоруссии

ЕС выступила с предложением устроить перевыборы в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. Об этом рассказал после саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.

С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нет сомнений в том, что выборы были нечестными и несправедливыми», - сказала канцлер.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых больше всего голосов набрал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов граждане Белоруссии вышли на акции протестов.

Мирные демонстрации превратились в забастовки на заводах и столкновения с ОМОН. Тысячи протестующих были задержаны и отправлены в СИЗО. Многие в столкновениях получили травмы и увечья. Более 158 человек до сих пор находятся в больницах. Лидеры ЕС выразили беспокойство и заявили о намерении ввести санкции против ряда политических лиц страны.