ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко

Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев Фото: REUTERS

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Точной даты пока нет, сообщает ЦИК республики.

- Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позже, чем через два месяца", - сказал официальный представитель ЦИК. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процент голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - 10,1. Такие результаты вызвали стихийные протесты по всей стране. Оппозиция требует проведения новых выборов, на что Лукашенко отвечает категорическим отказом.

14 августа стало известно о том, что Евросоюз также не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии. Сегодня, 19 августа, ЕС принял решение ввести санкции против лиц, ответственных за насилие и фальсификации на выборах в республике. В этот список могут включить и президента Белоруссии Александра Лукашенко.