Посольство России заявило протест Норвегии в связи с задержанием российского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России заявило протест Министерству иностранных дел Норвегии в связи с задержанием российского дипломата. Речь идёт о заместителе торгового представителя.Об этом сообщило российское диппредставительство в Осло.

Напомним, власти Норвегии приняли решение выслать российского дипломата после того, как его задержали по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. При этом в Министерстве иностранных дел королевства решил не разглашать имя подозреваемого.

В посольстве России назвали задержание «необоснованным», и уточнили, что подозреваемым оказался заместитель торгового представителя, которого обыскали, и даже не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать сотрудника консульского отдела.

«Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата … Свои выводы в России, конечно, сделают», - заявили в российской дипмиссии, где отметили, что сертификационная компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами, и «никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны»