«Болезнь неприятная»: Новак, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Министр энергетики России Александр Новак Фото: Андрей МИНАЕВ

Министр энергетики России Александр Новак, заразившийся ранее коронавирусной инфекции, рассказал, что болезнь неприятная, однако чувствует он себя хорошо.

«Я чувствую себя хорошо, проводим, действительно, курс лечения этой болезни, она достаточно, действительно, неприятная. Тем не менее, все хорошо» - сказал глава Минэнерго в рамках своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Новак отметил, что пандемия коронавирусной инфекции «никуда не ушла», и призвал продолжать «всем вместе бороться» с распространением вируса, а также «беречь жизни и здоровье людей, наших граждан».

Напомним, о болезни Новака сообщили днем ранее, 18 августа. Об этом рассказал этом премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Позже в Минэнерго заявили, что коронавирус министр переносит бессимптомно. В ведомстве уточнили, что положительным оказался тест на коронавирус, который Новак сделали на Камчатке. Затем он прилетел в Москву, где ещё два теста подтвердили заражение.