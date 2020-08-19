Японские истребители сопровождали российские ракетоносцы Ту-95 над Тихим океаном

Истребители сил самообороны Японии истребители поднялись в воздух для сопровождения двух стратегических российских ракетоносцев Ту-95МС, которые совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в воздухе боевые самолеты провели семь часов. Японский истребители сопровождали российские ракетоносцы на отдельных участках маршрута

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана», - сообщили в российском Минобороны.

Напомним, в минувший понедельник, 17 августа, российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет - разведчик, который приблизился к воздушным границам России над Балтийским морем. Российский экипаж идентифицировал воздушный объект как RC-135 ВВС США