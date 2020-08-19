Чего ждать от рубля в сентябре, рассказал эксперт

Эксперты рассказали, как рубль будет вести себя в августе Фото: Мария ЛЕНЦ

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев спрогнозировал, как будет вести себя рубль в сентябре. Аналитик полагает, что к концу III квартала доллар может подняться до 73 рублей, а на рубль будет оказывать влияние сразу несколько.

Цены на нефть должны быть относительно стабильны, так как сделка ОПЕК+ регулирует объемы добычи, приводя рынок в сбалансированное состояние.

Еще одним фактором, который может положительно сказаться на российской валюте, будет принятие нового пакета стимулирующих мер в США.

Если говорить о внутренних факторах, то стоит выделить интерес инвесторов к российским гособлигациям. Цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России практически завершен, что лишает внутренний долговой рынок перспектив ценового роста.

- Баланс экспорта и импорта играет не в пользу рубля, но пока не оказывает большого влияния. Экспорт сезонно слаб, импорт восстанавливается умеренными темпами, - поясняет аналитик.

Гендиректор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин согласен с экономической оценкой, но допускает, что доллар будет колебаться в границах 72-74 рублей.

Дополнительные риски для рубля может создать ситуация в Белоруссии, пишет "Российская газета".

Ранее член общественной палаты Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам в возрасте до 35 лет, пишет ФАН.