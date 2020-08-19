"Дети впервые рвутся в школу": Учитель высказался о запретах на проведение линеек 1 сентября

Заслуженный учитель России рассказал, надо ли запрещать торжественные линейки 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году ситуация с празднованием 1 сентября несколько нестандартная. Последний вердикт таков: линейки проводить можно, но по отдельным классам или параллелям.

Правда, по мнению экспертов, подобные ограничения и запреты на самом деле малоэффективны.

- Все указания о запрете линейки и проведения ее в гибридных формах, по классам, достаточно бессмысленны. Дети проходят в школу через одну дверь, все вместе, в одних раздевалках раздеваются, в одно и то же время. На перемены они будут выходить все в одно и то же время и продолжат так же обниматься, - рассказал заслуженный учитель России Сергей Казарновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Хотя в принципе это не так уж важно - будут в этом году линейки или нет, - добавил учитель. По его словам, главное событие, которое ждет детей 1 сентября - это встреча с одноклассниками и учителями, которых они не видели пять месяцев.

- Будет линейка или не будет, ничего это не изменит. Главное, что в этом году дети впервые рвутся в школу. Вокруг родители только и говорят, как их дети ждут, когда наконец пойдут в школу. При том, что прежде их сюда не загонишь, - добавил Казарновский.

Что касается новых санитарных норм, то к 1 сентября все школы должны закупить средства дезинфекции.

- Насколько я знаю, мы получили достаточное количество самого разного оборудования и для мытья рук - септики - и термометры специальные, и для обеззараживания. Такой проблемы нет, - утверждает педагог.

Он добавил, что требовать на это деньги с родителей неправильно и в большинстве случаев незаконно.