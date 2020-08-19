"Спартак" 21 раз бил и не победил: матч с "Уфой" завершился миром

"Спартак" не смог победить в Уфе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Уфе на стадионе "Нефтяник" завершилась игра 3 тура. В гости к ФК "Уфа" приехал московский "Спартак" и результат этого поединка оказался весьма неожиданным. Москвичи, которые приехали на матч в ранге фаворита, не смогли одержать победу. Итог поединка - ничья 1:1.

Поединок начался довольно "бодро" - уже на 2-й минуте Павел Аликин открыл счет. Игрок "Уфы" удачно подставил голову под навес с углового и вывел свою команду вперед спустя полторы минуты после начала игры. На 12-й минуте "Спартак" мог сделать счет равным. Но Джордан Ларссон не забил пенальти, попав во вратаря. Голкипер хозяев Беленов угадал направление удара и не позволил шведскому форварду "Спартака" забить. Однако же именно Ларссон на 18-й минуте матча сделал голевую передачу - ответный гол в ворота "Уфы" забил аргентинец Понсе.

"Спартак" горел желанием добиться победы. И к концу матча он провел 21 удар по воротам соперников. Но больше ни разу не забил. Итог матча - 1:1. "Уфа", таким образом, набрав 4 очка, после трех игр - восьмая в турнирной таблице РПЛ. А вот "Спартак" при 5 баллах - шестой.

Следующая игра у "Спартака" - 23 августа на своем поле против "Локомотива". А вот "Уфа" в этот же день дома примет ФК "Ростов".