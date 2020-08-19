Адвокат Ефремова обвинил хакеров в смертельном ДТП

Хакеры могли устроить атаку на автомобиль актера, что стало причиной смертельного ДТП Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде 19 августа состоялось слушание по делу Михаила Ефремова. Сайт kp.ru прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Адвокат актера после выступления свидетелей обратился к еще одной версии произошедшего. Так, Эльман Пашаев считает, что ДТП могло быть подстроено извне.

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», — сказал Пашаев.

Ранее правозащитник уже ставил под сомнение заключение экспертов, которые осматривали место происшествия. Пашаев для достоверности подключил и своего специалиста, который также не исключил постороннего влияния.

Напомним, ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Ефремов случилось 8 июня. Джип актера пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского. Родственники погибшего отказались от услуг и денег актера и символично потребовали с него 1 рубль за моральный ущерб, видимо, намекая, что его извинениям «грош цена».