Главный тренер "Уфы" после ничьи со "Спартаком" сделал заявление про "шесть очков"

Вадим Евсеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 19 августа, футболисты "Уфы" сыграли вничью 1:1 со "Спартаком" в матче 3 тура чемпионата России по футболу сезона 2020/2021. "Спартак" не смог добиться победы в который раз подряд, приехав в столицу Башкирии.

Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев, начиная свое выступление на пресс-конференции, внезапно сделал заявление по поводу слухов, которые распускались перед сезоном:

- Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про 6 очков. Где эти 6 очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всё освещать. Достаточно ответов? - сказал Вадим Евсеев после игры "Уфа" - "Спартак".

Ранее, напомним, тренер "Спартака" Андреас Хинкель сказал, почему в Уфу не прилетел Александр Кокорин. Следующая игра у "Спартака" - 23 августа дома против "Локомотива", а уфимцы в этот же день примут дома ФК "Ростов".