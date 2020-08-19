Российский истребитель вылетел на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем

Экипаж российского судна идентифицировал цель, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный центр управления обороной Российской Федерации 19 августа сообщил, что радиолокационными средствами была обнаружена воздушная цель над нейтральными водами Балтийского моря, которая приближалась к Государственной границе РФ.

Истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата.

Экипаж российского судна приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После обнаружения самолет США совершил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, и нарушения государственной границы РФ не допущено.

Напомним, что это не первая попытка иностранных самолетов провести разведку вдоль российских границ. За несколько месяцев самолеты-разведчики различных государств были перехвачены и идентифицированы российскими спецслужбами. Так, 16 августа, российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика RC-135.