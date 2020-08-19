Производство пищевой продукции в Краснодарском крае за 5 лет выросло на 40%

Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал кубанским производителям поддержку в продвижении продукции. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

Производство продуктов в Краснодарском крае за пять лет выросло на 41%. Кубань остается лидером среди других регионов России по производству питьевого молока - за последнюю пятилетку его стали выпускать на 11% больше. А в целом молочная отрасль региона за этот период увеличила производство ( включая выпуск молока, творога, сыра и сметаны) почти на 22%.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что местным производителям нужно активнее осваивать не только внутренний, но и внешний рынок. Глава региона пообещал поддержку предприятиям продовольственной отрасли в продвижении их продукции в России и за рубежом. Во время рабочей поездки на сыркомбинат «Тихорецкий», входящий в состав компании «Молвест», Вениамин Кондратьев отметил: производить и упаковывать качественную продукцию предприятия уже научились. Теперь осталось научиться продвигать ее.

– Не нужно бояться отправить молочку на экспорт. У нас сегодня не госплан, а рынок, значит, и мыслить надо по-другому. Конкуренция высокая, но надо учиться продавать, продумывать логистику – мы готовы помочь, – отметил глава Краснодарского края.

Кубань традиционно славится своими животноводческими хозяйствами: по итогам прошлого года удой на одну корову вырос до рекордных 8 тонн. Это более чем на тонну превышает общероссийский показатель. Помог местным сельхозпроизводителям и запрет на ввоз импортных продуктов. Как ранее заявлял Вениамин Кондратьев, Кубань больше других регионов выиграла от введения продовольственного эмбарго. Напомним, указ о запрете на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции президент Владимир Путин подписал в августе 2014 года, после введения западом антироссийских санкций.

– Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом действительно прибыльно, – отметил Вениамин Кондратьев.

С момента введения эмбарго на Кубани появилось более 300 новых наименований продуктов — от вин и сыров до мясных деликатесов. За пять лет в агропромышленный комплекс края было инвестировано почти 114 миллиардов рублей, реализовано более 200 крупных бизнес-проектов. Сельхозпроизводители не только увеличили долю покупателей на российском рынке, но и смогли наладить экспорт во многие страны.

– Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина, – подчеркнул глава региона.