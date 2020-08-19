Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что за текущий год ведомство выявило бюджетные нарушения на 50 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Около 50 млрд рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок», - сообщил глава Счетной палаты.

Кудрин рассказал, что в 2020 году было проведено 169 проверок, половина из которых была связана с бюджетом. В общей ложности обнаружено 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Кроме того, было сформировано 131 представление по нарушениям министерств и ведомств.

Кудрин также сообщил о реализации планов по газификации регионов, которые, по его словам, за три года выполнили лишь на 15 процентов.