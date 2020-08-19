Лукашенко назначил Головченко премьер-министром Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром республики главу Госкомвоенпрома Романа Головченко с последующим согласованием его назначения с нижней палатой парламента

Белорусский лидер отметил, что не имеет претензий к занимавшему пост главы кабмина Сергею Румасу, но приветствует его желание заниматься бизнесом.

«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», - передает агентство БелТА слова Лукашенко.

По словам белорусского лидера, бывший премьер-министр «не уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику», отметив, что «все должно быть честно и по закону».

Лукашенко также назначил членов правительства Белоруссии. Назначение нового состава правительства после выборов предусмотрено конституцией республики. На днях все правительство ушло в отставку, министры работали в должности и.о. Согласной президентскому указу Юрий Караев остался министром внутренних дел.

Напомним, окончательные итоги голосования на президентских выборах были объявлены 14 августа. Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу одержал действующий глава государства, набравший 80,1 процент голосов, за его главного соперника Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процентов. Однако не многие согласны с этими результатами, и протесты продолжаются со дня выборов,9 августа.