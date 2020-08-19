Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит своей целью изменение конституционного строя республики и ее внешнеполитического курса. Об этом говорится в резолюции совета

В своей резолюции Координационный совет сообщает, что белорусская оппозиция призывает власти республики немедленно начать переговоры, и требует проведения новых президентских выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральной избирательной комиссии.

Напомним, ранее адвокат Максим Знак, являющийся членом совет, заявил об отсутствии политических целей у Координационного совета, а также о готовности общаться со всеми странами, включая Россию, Украину и Евросоюз. Тогда же уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко заявил, что Москва и Брюссель должны стать посредниками в переговорах между протестующими и официальными властями республики, подчеркнув, что такое посредничество в интересах всех сторон.