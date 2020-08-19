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Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Белорусская оппозиция требует проведения новых выборов с новым составом всех комиссий, включая ЦИК
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Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит своей целью изменение конституционного строя республики и ее внешнеполитического курса. Об этом говорится в резолюции совета

В своей резолюции Координационный совет сообщает, что белорусская оппозиция призывает власти республики немедленно начать переговоры, и требует проведения новых президентских выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральной избирательной комиссии.