Акция протеста напротив здания МВД Белоруссии собрала около сотни человек Фото: Кадр видео

Акция протеста напротив здания Министерства внутренних дел Белоруссии в Минске, запланированная белорусской оппозицией на 18:00 часов, собрала около сотни человек.

Однако протестующие не смогли подойти к зданию МВД Белоруссии, поскольку подходы к нему перекрыты. Ограждения выставили на улице Городской вал, где дежурят сотрудники милиции. На прилегающей улице Володарского стоят два автозака и несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с ОМОНом.

Автозак стоит и недалеко от министерства, где находится несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

В связи с этим протестующие собрались на другой стороне проспекта Независимости.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал протестующих в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали демонстрантов, отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили. В ходе акций протеста погибло уже три человека