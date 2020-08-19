Загадочным объектам с видео российского космонавта нашли объяснение

Фото: Twitter Ивана Вагнера

Российский космонавт Иван Вагнер поделился с подписчиками загадочным видео, снятым с борта МКС. На коротком ролике ему удалось запечатлеть несколько ярко светящихся объектов. Сам космонавт предположил, что это могут быть метеоры, спутники или даже что-то более интересное. Однако ученые уверяют, что у загадочных объектов вполне обыденное объяснение.

Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин объяснил, что это спутники Starlink компании SpaceX.

- Это та самая эскадрилья спутников, запущенных ракетой Илона Маска. Он уже не в первый раз это делает, и каждый раз они вот такими стаями летают, пока не разойдутся, - приводит слова ученого Телеканал "360".

Сурдин отметил, что таким образом Илон Маск пытается обеспечить доступ к глобальному интернета на всей планете. Это идея не новая. Создать спутниковый интернет уже хотел и Роскосмос и Европейское космическое агентство. Но Илон Маск стал первым, кто решился воплотить идею в жизнь.

На сегодняшний день на орбите присутствует 653 спутника Starlink. SpaceХ планирует довести их количество до 12 тысяч.

Эта версия хоть и претендует на объективность, тем не менее может оказаться неверной. Так, Экс-руководитель Ленинградской уфологической комиссии, уфолог Михаил Герштейн заявил, что странные объекты, скорее всего, являются частичками льда, отвалившимися от МКС и светящимися в лучах солнца.