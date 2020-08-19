«За батьку!»: Сторонники Лукашенко собрались на митинг в Минске

Сторонники Лукашенко рассказали, почему пришли на митинг в его поддержку Фото: Кадр видео

В центре Минска на митинг вышли сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Собравшиеся в центре белорусской столицу периодически скандируют: «За батьку!», и держат государственные флаги, а также красные и зеленые воздушные шары, и плакаты в поддержку главы республики, а также с заявлениями «Мы Белорусы. Наше нет - Майданам»

«Мы собрались здесь, чтобы Белоруссией не управлял посол, даже не американский, а польский», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» один из участников митинга, указав на то, что Светланой Тихановкой будут управлять «товарищи старшие»

За порядком на митинге следят сотрудники милиции. Недалеко от места проведения этого мероприятия припаркован автозак.

Как писал сайт kp.ru, в это же время акция протеста напротив здания Министерства внутренних дел Белоруссии собрала около сотни человек, даже несмотря на то, что подходы к зданию перекрыли, а около него находятся несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов