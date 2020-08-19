Россия и Белоруссия договорились о работе по снятию ограничений на передвижение через границу

Премьер Михаил Мишустин Фото Дмитрий Астахов ТАСС

В ходе прошедшего накануне телефонного разговора премьеры Белоруссии и России, Роман Головченко и Михаил Мишустин договорились о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничений на передвижение через границу. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Напомним, в ходе прошедшего сегодня, 19 августа, телефонного разговора главы правительств России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и углубление кооперации в энергетике, а также отметили важность дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

После президентских выборов в Белоруссии президент России Владимир Путин уже несколько раз проводил телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых российский лидер подчеркнул, что Москва придерживается принципов невмешательства во внутренние дела соседний республики, а также рассказал об обсуждении ситуации в Белоруссии с главами других стран.