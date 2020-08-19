Ученые открыли механизм заражения коронавирусной инфекцией Фото: Мария ЛЕНЦ

Немецкие ученые открыли неизвестный ранее механизм заражения клетки коронавирусной инфекцией нового типа.

При помощи технологий криоэлектронной томографии, усреднённых субтомограмм и молекулярного динамическое моделирование, специалисты провели анализ структуру белка-«шипа» (S-белок), который помогает проникновению коронавирус в заражаемую клетку.

Раньше считалось, что ножки у коронавируса твёрдые и не могут изгибаться, но в ходе исследования выяснилось, что «шип» имеет гибкую ножку, и ученые выделили у него три части: «бедро», «колено» и «голеностоп». В связи со своей гибкостью вирус может лучше перемещаться и цепляться за клетки. Нейтрализующие антитела не могут атаковать эту гибкую ножку, поскольку она покрыта гликанами.

«Как воздушный шар на верёвке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой», - сообщил глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Как передает журнал Science, открытие поможет подбирать препараты против гликанов, и атаковать коронавирус можно будет еще на стадии заражения.