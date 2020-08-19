Как отличить коронавирус от простуды, рассказала врач Фото: Иван МАКЕЕВ

В момент заражения коронавирусной инфекцией первые симптомы могут быть схожими с простудными забеливания, среди них невысокая температура и общая слабость. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко, которая рассказала основные отличия COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Специалист отметила, что у сезонной простуды начинает развиваться насморк, а также появляются першение в горле и ломота в мышцах, в то время как отличительными симптомами коронавирусной инфекции является потеря вкуса и обоняния.

Романенко также указала на существенные различия в течение заболеваний. Так обычная ОРВИ длится в среднем от трех до семи дней, в то время как при COVID-19 болезнь может продлиться до трех недель.

Врач также напомнила, что коронавирусная инфекция часто сопровождается высокой температурой уже в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах.

«Человек может чувствовать нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию», - рассказала она в интервью «Ридус».

Напомним, ранее специфические симптомы коронавируса назвал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В особенности он выделил проблемы с дыханием, потеря обоняния и чувства вкуса.