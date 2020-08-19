МИД Литвы внёс Лукашенко в список невъездных Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Литвы внесло в список невъездных президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы уточнил, что в «черный список» попали в общей сложности 32 человека, которых республика считает связанными с фальсификацией итогов голосования на президентских выборах в Белоруссии, а также с пытками протестующих.

Напомним, что ранее глава МИД Литвы, куда уехала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, заявил, что власти Белоруссии вынудили ее покинуть страну. В свою очередь белорусский лидер обвинял в Литву в причастности к организациям протестов в республики, а по итогам встреч с Совбезом республики поручил усилить охрану границы, и в особенности отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву, заявив о начале «внешней агрессии» и попытках ввести «заморские правительства».