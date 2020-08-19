В Москве проверяют Мавзолей из-за угрозы взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты начали проверку Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве после поступившего сообщения о его минирования. Саперы проверяют сооружение на угрозу взрыва.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее. Здание проверяют кинологи», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Напомним, с начала августа поступило уже три сообщения об угрозе взрыва в московских аэропортах. В минувшее воскресенье, 16 августа, в аэропорту Шереметьево «заминировали» пять самолётов. Пока саперы проводили проверку, воздушная гавань работает в штатном режиме.

На прошло неделе, 13 августа, поступило еще одно сообщение о минировании аэропортов Жуковский, Шереметьево и магазинов в Москве. 7 августа пять столичных торговых центров проверили после сообщения о возможности взрыва. В некоторых спецслужбы провели эвакуацию

Напомним, с 28 ноября прошлого года в России началась «волна минирований». За это время эвакуировали более пяти тысяч зданий, в том числе школ, детских садов, торговых центров, вокзалов, станций метро и зданий суда. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.