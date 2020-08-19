NASA сообщило о расширении «гигантской аномалии» над Землей Фото: Shutterstock

NASA заявило о выявлении «гигантской аномалии» над Землей. Отмечается, что обнаруженное в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой имеет значительно пониженную магнитную напряжённость.

По мнению специалистов, причиной возникновения нового явления, получившего название Южно-Атлантической аномалии, могли стать особенности нашей планеты, а именно наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ядра.

Под «гигантской аномалией» находится большой резервуар плотной породы - Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига, которая лежит в нижней части мантии Земли на глубине трех тысяч километров, из-за чего нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.

Эксперты уточняют, что магнитное поле Земли существенно защищает ее, отражая заряженные солнечные частицы, однако предупреждают, что подобное явление позволяет приближаться частицам значительно ближе к поверхностям нашей планеты, что грозит работе бортовых компьютеров, а также может привести к сбоям в сборе данных космическими аппаратами

Как сообщают ученые, аномалия со временем сдвигается в северо-западном направлении, а в дальнейшем она может разделиться на две части, каждая из которых будет отдельным центром минимальной магнитной интенсивности.