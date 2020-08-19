Стали известны дата и место суперфинала конкурса «Лидеры России»

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе молодежного форума «Машук», который впервые в истории проходит в онлайн-формате, объявил, что суперфинал открытого конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» состоится 6-7 сентября в подмосковном Солнечногорске на площадке Мастерской управления «Сенеж».

Как известно, изначально суперфинал конкурса должен был пройти в конце марта, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Коварная болезнь также внесла коррективы и в другие планы организаторов: продолжительность мероприятия сократили до двух дней для обеспечения безопасности участников и охраны их здоровья.

Однако, по словам Алексея Комисарова, это не помешает объективно оценить участников конкурса.

- Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала – мастер-классы, лекции от наставников конкурса, — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Комиссаров отметил, что в условиях пандемии организаторы суперфинала предпримут все необходимые меры предосторожности: не более чем за три дня до финала участники в обязательном порядке должны будут представить справку о тестировании на коронавирус, будет проводиться тестирование и на самой площадке.

По его словам, в этом году на конкурс было получено 234 тысячи заявок.

- Такой результат говорит о том, что в России очень много амбициозных и талантливых людей, желающих заявить о себе, – рассказал Алексей Комиссаров.

В 11 полуфиналах конкурса, которые прошли во всех федеральных округах, участвовали 2 988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 человек приехали из ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины и Эстонии.

Напомним. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России с 2017 года. За этот небольшой срок он стал настоящей кузницей управленческих кадров для страны. 190 победителей конкурса были назначены на высокие руководящие посты в федеральных и региональных органах власти, в том числе на должности губернаторов.