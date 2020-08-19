«Не было кровожадности»: Журналист Николай Александров рассказал о массовом митинге в Бресте

«Накал» акции можно объяснить тем, что сегодня около утром в военном госпитале Минска умер житель Бреста, который был тяжело ранен 10 августа Фото: Александр КОЦ

В среду, 19 августа, около 18.00 на главной площади Бреста – площади Ленина началась большая акция протеста, основным «ядром» которого стали работники крупного завода по производству газовых плит «Гефест». О происходящем в белорусском городе рассказал журналист и редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров.

По словам Александрова, «накал» акции можно объяснить тем, что сегодня около утром в военном госпитале Минска умер житель Бреста, который был тяжело ранен 10 августа, когда пуля попала ему в голову. При этом гражданин Белоруссии не имел спокойно шел по улице, и вел себя мирно.

«Его тогда быстро забрала «скорая помощь», перевезли в областную больницу. Затем врачи, увидев, что человек может здесь скончаться, его доставили на вертолете в Минск, и он сегодня умер. И вот эта беда, трагедия для Бреста, который остро, больно переживает за гибель человека», - отметил журналист

Александров рассказал, что в ходе митинга можно было увидеть «самодельные плакатики» с надписью «Я против хамства», а, что самое главное – «не было кровожадности». Редактор сайта «Брестский курьер» считает, что такое поведение протестующих объясняется тем, что люди не хотят «вешать, расстреливать или что-то».

«Они хотят правды. Они хотят наказания тех людей, которые вот таким образом поступают с мирными людьми», - заключил Александров.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Силовики преследовал протестующих в том числе во дворах домов, избивали демонстрантов, а снимавших это журналистов избивали и грабили. Через несколько дней на улицах белорусских городов начали выстраиваться «живые цепочки» солидарности с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы.