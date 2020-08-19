Политолог: Внесение Лукашенко в список невъездных Литвой - это вмешательство во внутренние дела

Любое навязывание воли лидеру другого государства является вмешательством во внутренние дела страны Фото: REUTERS

Кроме Лукашенко в список вошли еще 32 человека. Кто именно неизвестно, но МИД Литвы утверждает, что эти люди "участвовали в фальсификации выборов".

Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров прокомментировал решение Вильнюса.

- Безусловно любое навязывание воли лидеру другого государства конечно является вмешательством во внутренние дела страны. Другое дело, что Литва - ближайший сосед Белоруссии и именно в Литву уехала Тихановская (главный соперник Лукашенко на прошедших выборах, - ред.). В конце концов Литва и Белоруссия некогда были единым государством - сначала Великим Княжеством Литовским, а затем, вместе с Польшей, Речью Посполитой. И в этом смысле вполне понятно фантомное желание Литвы влиять на судьбу Белоруссии. Но в любом случае это вмешательство.

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