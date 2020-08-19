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Политолог: Внесение Лукашенко в список невъездных Литвой - это вмешательство во внутренние дела

Вильнюс запретил въезд 32 белорусским чиновникам и президенту
Дина КарпицкаяДина КарпицкаяДинаКарпицкая
Комментарии (4)Комментарии (4)
Любое навязывание воли лидеру другого государства является вмешательством во внутренние дела страны

Любое навязывание воли лидеру другого государства является вмешательством во внутренние дела страны

Фото: REUTERS

Кроме Лукашенко в список вошли еще 32 человека. Кто именно неизвестно, но МИД Литвы утверждает, что эти люди "участвовали в фальсификации выборов".

Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров прокомментировал решение Вильнюса.

- Безусловно любое навязывание воли лидеру другого государства конечно является вмешательством во внутренние дела страны. Другое дело, что Литва - ближайший сосед Белоруссии и именно в Литву уехала Тихановская (главный соперник Лукашенко на прошедших выборах, - ред.). В конце концов Литва и Белоруссия некогда были единым государством - сначала Великим Княжеством Литовским, а затем, вместе с Польшей, Речью Посполитой. И в этом смысле вполне понятно фантомное желание Литвы влиять на судьбу Белоруссии. Но в любом случае это вмешательство.

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