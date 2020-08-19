Продукты, которые подорожали больше всего, назвал Росстат Фото: Евгения ГУСЕВА

Какие продукты подорожали в России за прошедшую неделю, с 11 по 17 августа, рассказал Росстат.

В ведомстве отметили заметный рост цен на сахарный песок, который за неделю подорожал на 0,5%, на баранину, свинину, фруктово-ягодные консервы для детского питания, подорожавших на 0,3%, а также на сливочное масло, гречка и хлеб, цена которых поднялась на 0,2%.

Отмечается, что наибольшее подорожание сахарного песка в семи субъектах страны, в том числе в Алтайском крае, где сахар подорожал на 2,3%, Курской области - на 2,2%. Однако в Чеченской Республике сахар-песок подешевел на 2,8%.

При этом на некоторые группы продуктов питание зафиксировано значительное снижение цен. Так картофель подешевел на 4,8%, лук репчатый - на 3,5%, яблоки - на 3,2%, помидоры - на 3%, а огурцы – на 2,7%.

Напомним, накануне в маркетплейсе Price.ru рассказали о значительном дефиците отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК, и предупредили о возможности значительного подорожания компьютерной техники. По прогнозам экспертов цены на компьютеры и ноутбуки могут вырасти на 10-20% уже предстоящей осенью.