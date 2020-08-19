Новак: мировой спрос на нефть восстановился на 90% докризисного уровня Фото: REUTERS

Мировой спрос на нефть восстановился на 90 процентов до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак

По его словам, мировой рынок нефти в июле вошел в стадию снижения запасов, чего и добивалась ОПЕК+, а Россия в прошлом месяце выполнила сделку организации на 97 процентов, и в августе вышла на 100 процентов.

«Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19», - отметили в Минэнерго.

Новак подчеркнул, что нефтедобытчики не должны останавливаться на достигнутых результатах по сокращению добычи, а также обязаны выполнять условия сделки, и добавил, что ОПЕК+ будет мониторить рынок черного золота, чтобы в случае его «перегрева» сможет быстрее ослабить сокращение добычи.

Напомним, в середине июля цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу. Согласно заключенной сделке, страны увеличат добычу ресурса в августе на два миллиона баррелей в сутки