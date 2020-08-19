Врач посоветовала, как сохранить летний загар осенью

Врач посоветовала, как сохранить красивый загар на коже в осеннее время Фото: Иван ВИСЛОВ

Лето подходит к концу, а так хочется сохранить золотистый загар подольше. Врач-дерматолог Татьяна Егорова уверяет, что для этого нужно следовать простым правилам и тогда желанный бронзовый оттенок кожи не исчезнет в первые дни осени.

Во-первых, стоит отказаться от горячего душа и бани. Они наносят непоправимый вред загару, буквально смывая его с кожи.

- В жаре верхний слой эпидермиса распаривается, и все наши красивые клеточки, которые содержат большое количество меланина, пигмента, который обуславливает красивый коричневый загар, начинают слущиваться, — объясняет Пятому каналу Татьяна Егорова.

Не менее трепетно стоит относиться к мочалкам, скрабам и пилингам. Они тоже уничтожат загар. Выходя из душа, нужно осторожно промокнуть кожу полотенцем, этого достаточно, чтобы вписать влагу. А вот если растираться тканью, то велик риск пересушить эпидермис. В результате клетки с темным пигментом исчезнут гораздо быстрее.

Чтобы сохранить загар на коже, как можно дольше, стоит пользоваться легкими увлажняющими кремами.

- Это поможет клеткам наполниться влагой и как можно дольше оставались на коже, — посоветовала косметолог.