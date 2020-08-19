В Госдуме прокомментировали высказывание Лебедева о монументе «Родина-мать» в Волгограде

Монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде Фото: Антон ПИКУС

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин прокомментировал высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который в своем YouTube-канале назвал «уродским» монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, заявив, что эта скульптура – «ужаснейшее произведение советского монументального искусства».

«Он дизайнер и должен понимать, что у каждого художника есть свое видение. И отзываться о скульптуре таким образом недопустимо. С историко-человеческой точки зрения это некорректно», - сказал депутат Госдумы в беседе с телеканалом «360».

Никита Березин добавил, что «монумент в Волгограде — наше достояние».

«Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории…» - возмутился депутат.

Он отметил, что Интернет – это, конечно, свободное поле для выражения различных мнений, и собственную позицию может иметь каждый гражданин, однако нужно быть умеренным в своих высказываниях, а высказывать мнение о монументе в память о павших во время Великой Отечественной войне в такой форме неправильно.