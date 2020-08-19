Россияне стали скупать билеты по закрытым направлениям

Россияне стали активно скупать авиабилеты в закрытые страны Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое открытие границ вселило в россиян надежду, что скоро можно будет отправиться не только в Турцию или Занзибар, но и в другие страны. В связи с этим многие поспешили приобрести билеты.

Представители сервисов по продаже билетов подтверждают, что спрос на закрытые пока направления имеется. Чаще всего покупают перелеты до Черногории, Белоруссии, Армении и Бали.

В Федеральной антимонопольной службе ранее обращали внимание, что данные операции крайне рискованны.

По факту, путешественник приобретает билеты, кредитуя авиакомпанию, но не факт, что рейс будет выполнен. Гарантий, что границы откроются до конца года, пока нет. Высока вероятность остаться не только без путешествия, но и без денег, вместо возврата может быть предоставлен ваучер. Возврат средств по нему возможен только через три года.

«Известия» обратились по поводу данной ситуации в Минтранс, но в ведомстве пока не стали комментировать происходящее, переадресовав проблему Росавиации.

Ранее сообщалось, что в сети найдено более 100 мошеннических сайтов, которые предлагали приобрести авиабилеты с хорошей скидкой, сообщает телеканал "360".