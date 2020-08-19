Северный флот получит «летающие лодки»

Северный флот получит новые самолеты Бе-200 "Альтаир". Фото: пресс-служба Северного флота

Северный флот России укомплектуют новейшими «летающими лодками». Современные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» увеличат возможности армии, и укрепят рубежи страны.

Известно, что «Альтаиры» будут поставлены в двух комплектациях: поисково-спасательной и противолодочной. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве.

Что касается технических характеристик «летающей лодки», то они пока держатся в секрете. Известно, что Бе-200 сможет взлетать с моря и с суши в любую погоду.

Специально для базирования «Альтаиров» восстановят и модернизируют единственный в Заполярье гидроаэродром в поселке Сафоново под Мурманском. Объект возвели еще в 1936 году для морской авиации Северного флота (СФ), в последнее десятилетие там располагался музей ВВС СФ.

Пока сроки поставки оборудования не уточняются.

Ранее Минобороны предложило засекретить информацию о защите страны. В военном ведомстве хотят исключить случаи, когда в СМИ появляется служебная информация, которая касается создания вооружения, военной техники и финансового состояния, сообщает телеканал "360".