Болтон: Трамп считал Украину частью России

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп настолько несведущ во внешнеполитических вопросах, что считал Украину частью России. Об этом рассказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

По его словам, 0н «даже не может сосчитать», сколько раз ему приходилось объяснять главе Белого дома общеизвестные вещи. Например, «почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска». Болтон отметил, что у них «очень часто были такие разговоры».

«Частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», - заявил экс-советник президента США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после своей отставки Болтон часто выступает с критикой в адрес бывшего шефа. Так, в интервью британской газете он обвинил Трампа в некомпетентности и недальновидности.

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