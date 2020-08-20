Останемся без секса: Лолита иронично отнеслась к движению #MeToo

Лолита опасается остаться без секса из-за стереотипов общества Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лолита Милявская высказала свою позицию относительно борьбы с харассментом и движения #MeToo. Артистка признается, что все происходящее имеет несколько гипертрофированную форму. В частности, ситуация с обвинениями в домогательствах с недавних пор стала восприниматься обществом с определенными перегибами.

Лично Милявская старается не дискутировать на данную тему, ограничиваясь только улыбкой.

- Мне кажется, что все настолько гипертрофированно, что у меня уже вызывает улыбку. Но если бы не было так грустно с тем же харассментом. Я уже сказала как-то, что с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса, - отметила исполнительница в беседе с NEWS.ru.

С долей иронии певица относится и к движению #MeToo. Именно под этим хэштегом люди по всему миру рассказывают о домогательствах, которые им приходилось терпеть.

Артистка с сожалением отметила, что современное общество полно стереотипов. Чаще всего от них страдают именно женщины.

- Общество открыто говорит, что у женщины есть срок годности. С определённого момента, если у неё есть деньги, её рассматривают как средство передвижения по жизни, - откровенничает знаменитость.

Единственный шанс сохранить свое душевное спокойствие в этой ситуации – не реагировать на нее.

- Это описано классиками более ста лет назад и проблема никуда не исчезла, значит, она не исчезнет. Здесь вопрос личного восприятия., — пояснила исполнительница.

В завершении беседы она отметила, что для нее «такой проблемы не существует», так как она не обращает внимание на все происходящее.