ЦБ может сократить сроки разблокировки счетов до 15 дней Фото: Shutterstock

Центробанк прорабатывает вопрос сокращения сроков разблокировки счетов. Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок, сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.

Речь идет о клиентах, попавших в так называемый черный список. Как только пользователь признается неблагонадежным, банки ограничивают доступ к его счетам.

Механизм «обеления» порой может затягиваться, вместе с этим блокируется финансовая активность клиента. Стоит отметить, что со старта процедуры по реабилитации, банки удалили из стоп-листа более 24 тыс. клиентов.

Представители банковской и юридической сферы приветствуют поправки, отмечая, что действующие понятия в «антиотмывочном» законе, слишком обтекаемые.

Подозрительной может показаться любая операция, превышающая 600 тысяч рублей, или сделка с недвижимостью, свыше 3 млн рублей, а также поступления из-за границы в сумме, более 100 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".